El Barça queda contra les cordes després de l’empat davant l’Inter (3-3)

Un gol de Lewandowski al temps afegit i l’actuació providencial del porter Ter Stegen van evitar la derrota del Barcelona en un duel boig contra l’Inter de Milà (3-3) i, de retruc, l’eliminació matemàtica de la Champions. Ara bé, els de Xavi ja no depenen de si mateixos per jugar els vuitens de final. Després de l’empat, els blaugranes mantenen la tercera posició del grup C, amb 4 punts, tres menys que l’Inter, que en tindria prou amb una victòria en les dues pròximes jornades davant el Viktoria Pilsen o el Bayern de Munic per segellar la seva classificació als vuitens i deixar fora al Barça.

Se li complica al Barça la classificació després d’un partit irregular, amb molts errors defensius en el segon temps, quan va rebre els tres gols de Lautaro, Barella i Gosens. Si el Barça va empatar va ser gràcies al doblet de Lewandowksi i a les aturades de Ter Stegen davant un rival més madur. I això que es va enfundar el públic del Camp Nou el vestit de les grans nits amb més de 92.000 espectadors.

Va arriscar Xavi buscant el gol des del primer minut contra un rival al qual no li va importar tancar-se a la seva àrea i buscar el gol al contraatac de la mà de la dupla Lautaro-Dzeko o a pilota aturada. De fet, les millors ocasions del conjunt transalpí van així. En la primera mitja hora, el travesser va escopir una rematada de Dzeko després d’un centre lateral, Lautaro va guanyar l’esquena a Piqué en una combinació amb el gegant bosnià i no va connectar una bona rematada, mentre que Dumfries es va topar amb el braç de Ter Stegen en un contraatac després d’un servei de cantonada blaugrana. Tres ocasions que clares que van fer emmudir l’afició blaugrana, que sempre va remar a favor del seu equip malgrat la sobreexcitació dels seus futbolistes en alguns trams de la primera part.

Amb Lewandowski una mica empipat pel marcatge Skrinier, el Barça va generar perill per les bandes, ja fos amb un cop de cap del polonès en un dels múltiples serveis de cantonada que va botar en el primer temps, o en trets llunyans com un de Dembélé que va rebutjar de manera poc ortodoxa Onana. L’Inter, no obstant això, estava còmode amb el guió, jugant amb els nervis dels blaugranes fins que en l’últim quart d’hora de la primera part un vendaval liderat per Raphinha va acabar amb la resistència italiana. L’extrem brasiler va fregar el gol al minut 36 en connectar un tret mossegat que va sortir desviat. Quatre minuts més tard, l’exjugador del Leeds va aparèixer per servir una pilota a Sergi Roberto a la línia de fons que, sense marca, va centrar a l’interior de l’àrea on Dembélé no va desaprofitar el regal per anotar el primer.

A la represa, el partit va tornar a començar amb la diana de Barella. Piqué va sortir a la foto del gol. El central català va deixar passar un centre lateral i, per darrere, l’italià va controlar amb la cuixa i va afusellar a Ter Stegen. L’errada va minvar la confiança del Barça, que ho intentava més amb el cor que no pas amb el cap, i va donar ales la Inter. Poc va trigar a celebrar el segon, obra de Lautaro, que va guanyar la partida a Eric García. A l’heroica, el Barça va generar les millors ocasions a pilota aturada i en jugades aïllades. I així va ser com va arribar l’empat de Lewandowski. Però Goses va marcar el tercer i quan tothom ja donava per feta la tragèdia blaugrana va aparèixer Lewandowski un altre cop per salvar el Barça amb l’empat.