Villeneuve D'Ascq 69-57 Spar Girona: Encara hi són a temps

L’Spar Girona haurà de remar de valent si vol tenir opcions de jugar l’Eurolliga. Les gironines es van estavellar ahir davant el Villeneuve d’Ascq (69-57) en un partit que va començar amb bones sensacions i que es va complicar de valent. Tot i això, l’Uni -que va arribar a perdre de 23 punts al darrer quart- va salvar els mobles amb un esforç en els últims tres minuts per fer 11 punts i deixar la diferència en -12. No és el millor escenari possible, però veient on havia arribat a ser l‘equip al darrer quart, es pot afrontar el partit de dimecres que ve (20:15) a Fontajau amb un bri d’esperança. La missió s’aventura complicada i el partit s’anticipa emocionant. En joc: jugar la màxima competició continental.

Els bitllets per estar entre els millors equips d’Europa no són fàcils d’aconseguir. Tots dos equips ho saben i prova d’això va ser que, transcorreguts els quatre primers minuts de duel, l’anotació amb prou feines era d’empat a dos (2-2). Aparcat el nerviosisme inicial, les visitants van imposar un parcial de 0-5 per a col·locar-se per davant, encara que el Villeneuve es va mantenir a l’aguait amb un 2+1 de Salaun (15 punts). A poc a poc l’Uni va trobar les seves jugadores interiors i va tancar línies en defensa per tancar el primer quart per davant (9-15).

El bonic duel interior entre Tolo i Diaby va propiciar un intercanvi de cistelles a l’arrencada del segon quart. La pivot australiana (14 punts) es va apoderar de la zona francesa i va fer ballar a les seves defensores en tot moment fins que van començar a arribar les ajudes. Quan tot semblava sota control, les franceses van reaccionar i van capgirar el marcador (24-22) amb dos triples consecutius i un parcial de 10-2 que Bernat Canut va aturar amb un temps mort. Drammeh i Gardner van aguantar l’envestida, però el despertar del Villeneuve va permetre a les locals anar al descans amb el màxim avantatge (34-27).

Tolo va reaparèixer per recuperar l’hegemonia sota el cèrcol, però les pèrdues de pilota van donar ales a les de Rachid Meziane, que es van col·locar (45-35) de la mà d’una inspirada Burke (17 punts). La nord-americana, que l’any passat militava a les files de l’Uni, va fer el que va voler en el tercer quart fins que es va retirar lesionada després de torçar-se el turmell. A les gironines se’ls va complicar el partit. Sense les idees clares en atac, on només responien Gardner (15 punts) i Tolo, i veient-se superades per les seves rivals, es van despenjar fins als 15 punts de distància (54-39).

El Villeneuve va anul·lar per complet a l’Spar Girona i es va distanciar fins als 20 punts (59-39) en l’últim quart. Les jugadores de Bernat Canut es van convertir en el Titanic mentre les seves contrincants van començar a jugar a plaer. Les catalanes, amb percentatges de tir molt baixos (15/41 en tirs de camp), van maquillar el resultat en el tram final de partit gràcies a un parcial culminat amb un triple i una cistella de María Araújo. L’Uni torna a Girona amb el cap cot, però té poc temps per a lamentacions. Dissabte juguen contra l’Ensino a casa (18.05), qui va ser botxí de l’Avenida en partit de lliga, i gaudiran de tres dies abans de rebre el Villeneuve en una final a vida o mort amb un repte clar: guanyar per més de 12 punts.