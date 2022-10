El Cadis només ha guanyat una vegada el Girona a Montilivi de les quatre que s’han enfrontat, totes elles a Segona Divisió, per la qual cosa el partit de dissabte serà el primer en què tots dos equips s’enfrontaran a la màxima categoria del futbol espanyol.

El Girona ha sumat tres victòries contra el Cadis, que va aconseguir el seu únic triomf a Montilivi la temporada 2016-17, amb Álvaro Cervera en la banqueta gaditana i amb gols de l’exdavanter blanc-i-vermell Alfredo Ortuño i Álvaro García per al Cadis i de l’italià Samuele Longo per al Girona (1-2).

La major golejada del Girona a l’estadi contra el Cadis es va produir la temporada 2009-10, per 4-0. L’entrenador que hi havia aleshores a la banqueta local era Narcís Julià. Els autors dels gols gironins en aquell partit van ser Albert Dorca, Roberto Peragón, Miguel González i Gabriel Gómez Román. L’únic resultat que no s’ha donat fins al moment en els partits jugats per tots dos conjunts a Montilivi és l’empat.