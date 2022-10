Ningú ho diu obertament, però el partit de diumenge a Fontajau (12.30h) contra l'Unicaja és, a mitjan octubre, una primera final per al Bàsquet Girona, que col·lecciona un 0-3 en l'inici de la temporada del debut a la Lliga Endesa. Aquest matí, en la prèvia del partit, tant el tècnic Aíto García Reneses, com el president i pivot Marc Gasol, van apel·lar al factor públic com un dels factors que els ha de guiar cap al primer triomf. "Jugar a casa ens va bé, és un reforç, el públic estarà amb l'equip i això fa més fàcil l'aspecte mental per trencar la ratxa de derrotes", assegurava el veterà entrenador. El tècnic veu l'equip cada cop millor a pesar que dissabte es va fer una decebedora actuació a la pista de l'Obradoiro i recorda que "molts jugadors del nostre equip són debutants a l'ACB i necessiten un període d'adaptació". Per diumenge encara no comptarà amb Sorolla, que tot just avui s'ha reincorporat als entrenaments després de cinc setmanes de baixa per una fascitis plantar. La convotòria estarà formada per Maxi Fjellerup, Èric Vila, Kameron Taylor, Pol Figueras, Roko Prkacin, Quino Colom, Dusan Miletic, Aleksandar Bursac, Josep Franch, Ondrej Hanzlík, Pato Garino i Marc Gasol.

"Aquests dies hem continuat treballant. Incidir en l'aspecte psicològic és relatiu, potser en algun cas particular sí que va bé parlar-ne, però aquí l'important és que els jugadors se sentin còmodes a la pista. Tenim molt per millorar, i això, més que parlant, s'aconsegueix entrenant", ha assenyalat Aíto durant la roda de premsa que s'ha fet a Fontajau. El tècnic ha dit que l'Unicaja "és un equip molt versàtil i agressiu" i ha assegurat que quan l'equip salti a la pista "no pot pensar a guanyar, sinó només en jugar. Quan tinguem la pilota, en fer bàsquet, i quan no la tinguem, en recuperar-la". També considera Aíto que avui el Bàsquet Girona està millor que fa unes setmanes, quan va debutar contra el Madrid, però recorda que aquell dia "no hi teníem res a perdre perquè el més normal era que guanyéssin ells". Igualment han parlat Marc Gasol, Fjellerup i Franch. Tots tres, com Aíto, han apel·lat també al factor Fontajau. Gasol ha assegurat que l'afició serà important i que està convençut que l'equip no patirà la falta d'intesitat que va veure's a Santiago dissabte passat. Franch i Fjellerup han dit que el bloc està en procés de construcció i que millora cada dia, i s'han mostrat convençuts de poder dedicar el primer triomf a l'afició aquest diumenge a Fontajau. 🗣️ 𝗧𝗥𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗣𝗟𝗘 𝗚𝗜𝗥𝝝𝗡𝝠𝝠𝝠𝝠 🔥🔥🔥



