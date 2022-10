La clausura del Centenari s'ha fet esperar, però avui, per fi, s'ha pogut celebrar com calia. El GEiEG ha trigat tres anys a tancar els actes que havia començat l’any 2019, amb el temporal Gloria i la pandèmia de la Covid-19 pel mig, i ho ha fet amb un gran esdeveniment a les instal·lacions de Sant Narcís que ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, entre d’altres personalitats. «Vam haver de tallar-ho en el seu moment i ara podem tancar-ho oficialment. El Gloria i la pandèmia van fer-nos estralls, com a tota la societat, però crèiem que era necessari fer un acte solemne, auster, senzill i, per descomptat, digne d’una institució com la nostra que fa més de cent anys que hi és per donar servei als gironins mitjançant l’esport, la cohesió i la cultura», comenta el president del GEiEG, Francesc Cayuela.

A l’acte no li ha faltat gairebé de res. Un espectacle dels grups de gimnàstica rítmica, gimnàstica artística i patinatge artístic ha servit per donar la benvinguda a tots els assistents abans de començar amb la presentació de les 22 seccions esportives i les dues culturals. En l’actualitat, el GEiEG compta amb més de 2.000 fitxes federatives i més de 6.000 esportistes socials -no federats. «Som dels primers clubs de Catalunya en nombre d’esportistes. Els federats estan repartits equitativament entre dones i homes, i competeixen, sobretot, en categories de base i amateur; així com els no federats. Ja som gairebé 10.000», diu Cauyela. El president del GEiEG ha aprofitat per presumir d’instal·lacions i història al costat d’Aragonès, que ha signat el llibre d’honor de l’entitat, i, alhora, per reivindicar tota la feina que hi ha al darrere per continuar subsistint 103 anys després. «No ens hem recuperat del tot. La situació dels clubs s’està agreujant arran de la problemàtica amb el combustible. Això passa a tot arreu, però en el nostre cas encara és més complicat perquè som una entitat sense ànim de lucre i d’utilitat pública que neix ben bé de l’arrel de la ciutat. Les despeses s’han disparat de manera exponencial... El compromís de la junta és treballar i lluitar molt, demanant ajuda a les institucions i la societat civil empresarial per tirar endavant un projecte d’èxit. A casa nostra hi ha molta gent que vol fer esport», explica Cayuela. A més a més, el GEiEG ha tingut el detall de fer un reconeixement als primers socis, les seccions esportives, els expresidents i persones que han deixat empremta a l’entitat amb la seva trajectòria o implicació. En aquest sentit, han rebut una insígnia els primers deu socis: Joan Escuder (des del 1941), LluísSuy (1943), Joan Planas (1944), Albert Juncà (1944), Lluís (1945), Josep Maria Gil (1946), Josep Maria Figueras (1947), PerePetit (1950), Joan Gairin (1951) i Pere Puig (1951). Els presidents i presidenta: JoanEscuder (1999-2011), Rosa Núria (2002), Josep Maria Figueras (1994-1999); i els familiars dels presidents Salvador Martí (1983-1994), Joaquim Vila (1980-1983), Lluís Bachs (1977-1980), Pere Franch (1974-1977), Emili Caula (1966-1974) i Santiago Sobrequés (1960-1966). Cayuela va arribar a la presidència del GEiEG el febrer de 2011 i, ara que compleix el seu segon mandat, fa el següent balanç: «M’han tocat totes les desgràcies. La crisi econòmica dels anys 2011-13, el Gloria, la pandèmia... Aquí estem, intentant portar el vaixell i donar resposta a les demandes dels socis (és a dir, dels gironins). És una temporada llarga i complicada tenint en compte el context que sempre ens ha envoltat». El president prefereix no avançar-se a parlar d’un tercer mandat perquè «de moment hem de redreçar tot això, celebrar el centenari i ja veurem». Alhora, s'ha fet un repàs dels 100 anys d’història amb la projecció de sis vídeos.