Com queden Xavi, els jugadors i Laporta després del desastre?

Aquell torrent d’entusiasme que desprenia el Barça s’ha transformat en una tempesta depressiva, a punt d’enfilar el camí de l’Europa League per segon any consecutiu. Xavi, després del boig 3-3 amb l’Inter, va marxar assenyalant als jugadors per «els errors individuals», mentre ells replicaven que cada vegada que l’equip «encaixa un gol», com va dir el capità Busquets, s’acosta «al caos». I a dalt, situat a la llotja d’un Camp Nou ple, que va batre el rècord amb 92.302 espectadors, queda la figura de Joan Laporta, el president que veu caure, i sense solució, el seu projecte per activar el cercle virtuós. Si desapareix de la Champions, el valor de la marca Barça descendirà i la reconstrucció serà més lenta i, sobretot, més costosa.

Com queda Xavi?

Danyat. Després de l’aturada, l’equip se li ha enfonsat. Té la seva explicació. Les baixes de Koundé, Araujo i Christensen han desarmat la defensa, obligant-lo a jugar amb Piqué contra l’Inter quan estava destinat a ser el cinquè central. Però no aconsegueix el tècnic crear un equip cohesionat i fiable a Europa, transparent enrere i sense domini dels partits.

N’hi ha prou en veure el partit amb l’Inter. Dominador a la primera meitat; superat i avassallat a la segona. «Són errors puntuals, el del primer gol ens fa ensorrar-nos mentalment», va subratllar Xavi posant el focus en els errors de Piqué (1-1) o Busquets i Eric Garcia (1-2) que van il·luminar el gairebé inevitable descens als inferns. «El segon és un error que no pot passar a l’elit del futbol. Això es paga car», va afegir el tècnic. No va donar noms, però tampoc feia falta. Se li entenia tot a Xavi, desproveït dels seus centrals favorits (Koundé i Araujo), pagant, al mateix temps, la falta de jerarquia de les ‘vaques sagrades’. Havien de ser ells els qui aguantessin al Barça. I el Barça es va desplomar, precisament, per ells. Xavi no ha pogut desactivar els plans de Simone Inzaghi, que ha portat el doble duel al seu territori. De retruc, s’ha erosionat la credibilitat del tècnic, qui no ha trobat solucions per detenir l’ensulsiada del seu equip. Fa un any perquè al Barça, com diria Messi, «no donava prou». Ara, ni tan sols els reforços han permès barallar amb dignitat per accedir a l’elit a Europa.

Com queda el vestuari?

Atordit. Tot el que creia haver avançat en els dos primers mesos del nou curs ha acabat a les escombraries europees. Conviu, a més, un xoc generacional en el vestuari amb ‘vaques sagrades’ que enfilen els seus últims mesos al Camp Nou (Busquets, Piqué i Jordi Alba) i joves, tipus Gavi, Pedri, Ansu, Eric o el lesionat Araujo, que creien estar lluny de la tòxica contaminació europea. Unit, a més, a fitxatges, com Lewandowski, Raphinha o el també lesionat Koundé, que venien per a espantar aquests vells dimonis. Però no hi ha forma. El vestuari rescata les imatges de tragèdies europees (Roma, Anfield, Lisboa, Munic i ara Inter) que el col·loquen, de nou, davant un dramàtic mirall.

Xavi va dirigir la mirada cap a l’error individual posant en valor «l’excel·lent primera meitat» de l’equip. «El gol d’ells, el 1-1, ens ha descol·locat. Va haver-hi més pèrdues, més descontrol, ens han fet molt de mal en les contres», va confessar Busquets, que es va veure superat per l’energia i el vigor de l’equip italià. «No hem estat precisos ni ben col·locats tàcticament, per això les seves contres», va subratllar Busi en un encreuament de retrets per justificar el caòtic empat (3-3).

Fins i tot Eric Garcia va coincidir en aquest diagnòstic. «A la segona part hi ha hagut molt descontrol. Al final prenem el risc de jugar amb tres enrere i en aquest intercanvi, amb les pèrdues al mig del camp, van haver-hi 15 minuts en què ens han matat», va assegurar el jove central, que va sortir a la foto del 1-2 de Lautaro. «Aquest descontrol ens perjudica perquè el nostre joc es basa en fer bé les vigilàncies, a tenir al rival tancat al seu camp», va apuntar Eric.

Abans, i de seguida de fallar en la jugada de l’1-1, Piqué va cedir una pilota cap enrere i el Camp Nou, que s’havia lliurat al Barça, va començar a xiular-lo. El so del divorci en un vestuari que només fa que rebre cops a Europa, on el rostre de tanta depressió queda simbolitzat en els errors de Piqué i Busquets. O el retrat d’un equip en ple procés de construcció, a qui Europa li ve gran. Massa gran.

Com queda Laporta?

Paralitzat. I enfadat perquè vendre futur amb les palanques per tenir present immediat no li permet, no obstant això, escapar del passat més terrible per al Barça. Al president, que va guardar silenci al Camp Nou després del 3-3 que col·loca a l’equip a la vora de l’Europa League, se li trunquen els plans que havia dissenyat. Va apostar a l’estiu per «vendre actius» per tenir des de l’inici un equip competitiu. Tant que havien dissenyat un full de ruta econòmic per estar, almenys, als quarts de final de la Champions. Potser no arriba ni a vuitens. I més enllà dels diners que deixarà d’ingressar el club (podrien ser gairebé 40 milions), el principal problema és que havent fitxat 12 jugadors en tot just vuit mesos entre el mercat hivernal i estiuenc, el Barça no pot ni apuntar-se a l’elit europea. Ha invertit en aquest període 200 milions d’euros per aixecar a un equip que continua al sòl. Obligat com va dir Jordi Cruyff, director esportiu, a «aixecar-se» al més aviat possible perquè el diumenge toca clàssic al Bernabéu contra el Madrid.

Sent que li ha donat tot a Xavi. I un any després, el Barça està gairebé pitjor perquè transita cap a l’abisme quan queden dues jornades per acabar la fase de grups. El retorn a les penombres s’acosta perquè la volta a l’Europa League s’uneix a l’exili a Montjuïc fixat per a la pròxima temporada quan el Camp Nou sigui demolit. A Laporta li toca ara gestionar la decepció que suposa estar transitant per la cornisa en comprovar que formar un equip no és només col·leccionar grans jugadors. Es necessita alguna cosa més. I el problema per al president és que el Barça és tan tendre com poc madur, fràgil enrere, frustrant així els seus desitjos d’arribar al més aviat possible a l’elit europea.