L’Ajuntament de Girona també ha apostat per endurir les restriccions de trànsit per accedir a Fontajau els dies de partit de l’Spar Girona. L’Uni va informar ahir que, degut a la prohibició per aparcar a l’esplanada de dalt del pavelló, el club ja no podrà reservar aquest espai perquè els seus abonats hi puguin aparcar com s’havia fet fins ara -també en l’estrena amb el València. La nova normativa entrarà en vigor aquest dissabte coincidint amb el partit contra l’Ensino Lugo (18.10 hores), per la qual cosa es recomana arribar amb antelació.

En el cas que algú deixi el seu vehicle a l’esplanada de dalt de Fontajau, amb places per autobusos, corre el risc de ser multat per la Policia Municipal de Girona tenint en compte que hi haurà cartells per alertar-ho. Això no afectarà, però, a l’aparcament limitat que té el club al costat del pavelló. El dispositiu de mobilitat a la zona de Fontajau va causar fortes crítiques el dia del debut del Bàsquet Girona a l’ACB arran de les llargues cues de trànsit, amb més de mitja hora d’espera, que es van causar per l’allau d’aficionats que van desplaçar-se fins al pavelló.