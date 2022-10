Torna a somriure Paula Badosa, que ha trencat la mala ratxa de resultats que l'acompanyava aquests últims mesos. L'empordanesa ha debutat amb victòria al WTA que es disputa a San Diego, a Califòrnia, i ho ha fet per la via ràpida. Aquesta matinada s'ha desfet de la tenista local Louisa Chirico. Ha necessitat només 53 minuts per guanyar en dos sets: 6-3 i 6-0.

D'aquesta manera, es classifica pels quarts de final d'aquest torneig, on es trobarà un obstacle bastant més complicat. Es tracta de la també nord-americana Danielle Collins, actual número 19 del món. Collins ve d'eliminar en segona ronda a la francesa Caroline Garcia. Badosa tindrà per tant una bona oportunitat per atrapar les semifinals d'un campionat, cosa que no fa des del passat mes d'agost, quan hi va arribar al WTA de San José.

Des de San José, precisament, havia caigut eliminada gairebé sempre a les primeres de canvi i dibuixava una inèrcia força negativa. Les coses no li havien sortit com esperava a Toronto, on va haver d'abandonar per lesió, ni tampoc a Cincinnati, Tòquio, Ostrava i a l'Obert dels Estats Units.