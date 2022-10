La Reial Societat i el Betis es van classificar ahir matemàticament per a la següent ronda de la Lliga Europa en derrotar el Sheriff Tiraspol (3-0) i empatar amb el Roma (1-1), respectivament, als seus estadis. Per part seva, el Vila-real va fer el mateix com a primer de grup a la Conference League en superar a domicili l’Àustria de Viena (0-1).