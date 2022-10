El juny passat, Girona i Tenerife es van enfrontar en l’eliminatòria decisiva per pujar a la Primera, amb victòria final pel conjunt de Míchel, gràcies a l’1-3 a Heliodoro. A banda del disguts, quedar-se a Segona ha suposat una bona despesa econòmica pel seu govern. Segons informava la SER, el Cabildo Insular va destinar més de 44.055 euros per la festa de l’ascens. Una celebració que mai es va arribar a produir. Pedro Martín, el president, tenia coll avall que la victòria seria per al Tenerife. Fins i tot, a Girona i abans de jugar-se el partit d’anada, així ho va expressar als mitjans. El Govern del Cabildo va preparar una partida de 14.755,30 € pel lloguer d’un escenari que ja estava preparat el dia abans del partit decisiu. Fins i tot s’havien repartit acreditacions de premsa i invitacions per assistir-hi. També hi havia partides per a il·luminació i espectacles de 13.000 i 15.000 euros.