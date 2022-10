Jugarà Thibaut Courtois? El porter del Reial Madrid s’ha perdut els últims partits per culpa d’una ciatalgia (un problema en el nervi ciàtic), diagnosticada el passat 2 d’octubre. Tanmateix, no està descartat del tot pel duel de demà amb el Barça. És difícil que arribi a temps, però ahir va treballar al damunt de la gespa al costat del preparador de porters, Luis Llopis. Serà avui, en l’última sessió, quan es decidirà si el belga entra o no a la convocatòria. De la seva banda, el central Antonio Rüdiger té moltes més opcions d’estar disponible. Va rebre 20 punts de sutura el passat dimarts després de patir un fort cop amb Trubin, el porter del Shakhtar. Ahir va entrenar i si juga, molt probablement ho faci amb una màscara .