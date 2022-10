Per segon cop aquesta setmana, la junta electoral de la Federacio Catalana de Futbol es va reunir ahir per analitzar les informacions aparegudes a Voz Pópuli i Crónica Global en què s’insistia que l’excandidat Juanjo Isern hauria intentat influir en els membres del Tribunal Català de l’Esport (TCE) perquè ordenés repetir les eleccions del 22 de maig. La Federació sol·licita al tribunal que se suspengui l’expedient -acceptat d’entrada- d’impugnació de les eleccions fins que hi hagi sentència judicial ferma sobre aquests fets. A més a més, demana la recusasció de tots els membres del tribunal perquè considera que ha quedat en dubte «el principi de neutralitat» i que existeix un «conflicte d’interès» amb les parts.