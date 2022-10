L’Unicaja, un club històric, visitarà demà Fontajau i ho farà amb un balanç d’una victòria i dues derrotes, després de perdre fa una setmana amb el Reial Madrid a Màlaga (71-76). Espera viatjar amb tota la plantilla tot i que Darío Brizuela ha treballat aquests últims dies a mig gas i s’ha de veure si estarà o no al cent per cent per vestir-se de curt i competir. Sobre el partit en va parlar ahir Ibon Navarro, el seu entrenador, qui no es refia de les tres derrotes seguides dels gironins: «Com tots els equips dirigits per Aíto, algun dia farà un clic, tot encaixarà i llavors serà molt difícil defensar-lo i costarà moltíssim atacar-lo. Tant de bo no passi ja, però és qüestió de temps. El Bàsquet Girona és un rival perillós».