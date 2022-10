El president del Barcelona, Joan Laporta, va assegurar ahir que la confiança en el tècnic Xavi Hernández i en els jugadors «està intacta», després de l’empat amb l’Inter de Milà (3-3) que deixa l’equip blaugrana a tocar de l’eliminació de la Lliga de Campions.

En una entrevista a BarçaTV, Laporta va valorar la situació de la primera plantilla blaugrana després de l’última garrotada europea i a dos dies del clàssic de demà al Santiago Bernabéu.

«No esperava estar així a aquestes alçades de la temporada», va reconèixer en referència a la situació del Barça a la Lliga de Campions, però va instar els jugadors a centrar-se en la Lliga abans del partit del proper 26 d’octubre contra el Bayern. No obstant això, manté la «confiança» en l’equip i en el cos tècnic: «És un equip en construcció i cal fer ajustos. La confiança està intacta, en Xavi i en els jugadors, que són molt bons».

En aquest sentit, va insistir que el projecte «anirà a millor» i «donarà molts èxits» de cara al futur. I va revelar Laporta una escena que va viure amb Xavi després del partit contra l’Inter: «Tinc per costum baixar al vestuari, el vaig veure trist, tocat i dolgut, i això també em va afectar. Però Xavi té una virtut que quan hi ha una situació complicada, immediatament és positiu». Per això, es va mostrar optimista respecte el clàssic de demà: «És un duel d’aquells divertits de jugar, he tingut la sort de coincidir en grans partits del Barça. És una gran oportunitat per a aquest equip de reivindicar-se».