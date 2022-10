El Spar Girona ha passat per sobre de l'Ensino Lugo (75-54) en un partit que ha començat igualat, però on les gironines han acabat imperant. Les del gallegues, liderades per una gran Blanca Millán (21 punts), han imposat una acèrrima defensa que ha posat en destrets a les de Canut en el primer quart. Les locals han deixat la defensa de l'Ensino en un miratge gràcies a un gran segon quart on han recuperat tir exterior i, malgrat els esforços de les visitants, han acabat el partit jugant a plaer. Una victòria que donarà moral l'Spar Girona davant el repte majúscul del pròxim dimecres a Fontajau: han de guanyar de +12 al Villeneuve si volen aconseguir un bitllet per a l'Eurolliga.

L'Ensino Lugo s'està presentant com un dels equips revelació de la temporada. Després de derrotar al totpoderós Perfumerías Avinguda en l'última jornada, deixant a les de Salamanca amb 2 punts en tot l'últim quart, les d'Antonio Pernas s'han imposat en els primers compassos del partit (2-7). Una hiperactiva Shay Murphy ha respost amb un contraatac i dos tirs lliures per a donar la volta al marcador (15-12). Les gallegues no s'han acoquinat i han tancat el quart a l'aguait (18-16). Les de Bernat Canut s'han trobat una defensa intensa de l'Ensino a l'inici del segon quart que els ha retornat la iniciativa en el marcador amb una destacada Blanca Millán (12 punts). L'amenaça ha quedat en res. Un triple de Cornelius ha col·locat la màxima diferència a favor de les gironines (32-28) i ha començat a entrar el nerviosisme en el cos d'Antonio Pernas, a qui se li ha inflat l'aorta de tant cridar a les seves que es reordenessin. Bradford ha aparegut amb un tir en suspensió i un triple per a donar còmode matalàs (39-28) l'Spar Girona. Un parcial de 8-0 després del descans ha deixat enrere les bones sensacions que l'Ensino ha mostrat a l'inici del partit. Un triple de Gardner ha noquejat a les rivals i ha col·locat un +19 a favor de les jugadores de Bernat Canut. Quan el duel semblava que seria un passeig per a les catalanes, les del nord han recordat distàncies fins a col·locar-se a deu (49-39) amb un triplàs de Millán. L'Uni, que no volia deixar que les gallegues s'acostessin més, ha apretat en defensa a l'inici de l'últim quart per imposar la seva hegemonia (60-41). Amb un botí de 19 punts després d'un parcial d'11-2 en poc més de dos minuts, les catalanes han començat a jugar a plaer. L'Ensino no ha trobat solucions en atac i el final de la trobada s'ha convertit en un entrenament més per a les de Canut.