El GEiEG continua amb línia ascendent i bona dinàmica. L’equip grupista va sumar la segona victòria consecutiva a la lliga en imposar-se per la mínima 55-56 amb una cistella a l’últim segon de Jòdar

No van començar amb bon peu, però les noies de Bernat Vivolas van aconseguir capgirar la dinàmica amb dos triomfs. Ahir, en un final ajustat, el GEiEG va tenir més sang freda als darrers minuts per acabar-se emportant el partit. Núria Bagaria va liderar les visitants amb 14 punts, ben acompanyada per Júlia Fernández amb 11.

El partit va estar molt igualat en tot moment, com demostra el 15 a 14 del primer parcial. El GEiEG, que en cap moment va deixar marxar en el marcador l’equip barceloní, va anar guanyant al descans (24-25).

A la segona meitat, les gironines van mostrar-se molt madures, sabent aguantar la intensitat i l’ambient del pavelló i imposant-se en el parcial del tercer període (12-15). En un tram final a vida o mort, el GEiEG va gestionar millor els nervis i una cistella sobre la botzina d’Anna Jòdar va donar un triomf molt treballat a les visitants.

La victòria permet al GEiEG sumar cinc punts a la classificació i situar-se colíder del seu grup de Lliga Femenina 2.