El Barça s’aferra a Koundé per al clàssic

«Un optimista veu una oportunitat a cada calamitat», va dir Winston Churchill, i Xavi Hernández, que es declara optimista per naturalesa, veu una oportunitat a cada calamitat. O a cada partit, que per al cas és el mateix. El partit contra l’Inter era una oportunitat, va dir, i va acabar fallida, i el clàssic davant el Madrid és una altra oportunitat, va repetir l’entrenador del Barça. Una oportunitat per guanyar i per reparar les males sensacions anteriors.

«Estem fent una Lliga esplèndida», va voler recalcar Xavi per rebatre la idea que el Barça es pogués estar encaminant cap a l’escorxador del Bernabéu. L’equip es presenta a la cita amb la possessió del lideratge, fruit de set victòries i un empat en vuit jornades, 20 gols a favor i un en contra. 19-7 el Madrid.

Una mica més líder

El Barça és tan líder, o una mica més líder que el Madrid, encara que no ho sembli, perquè els blancs es passegen per la Champions com per casa seva i el Barça viu «la crueltat» de comprovar a cada partit, a cada calamitat, que el seu nivell no li arriba per competir, fins al punt que en la quarta jornada està virtualment relegat a l’Europa League. L’equip d’Ancelotti ha signat el millor inici dels últims 11 anys i només serveix per empatar a punts amb el de Xavi.

Camina el Madrid balancejant-se en l’eufòria i el Barça fustigant-se en la crisi habitual. A ambdós clubs els costa poc bressolar-se en aquest estat d’ànim, com si fos part de la seva essència. Es retroben igual que quan es van enfrontar per darrera vegada, excepte la gira estiuenca dels Estats Units, saldada amb triomf blaugrana, per cert. En aquella cita del mes de març, el Barça es presentava a 15 punts de distància i amb cinc derrotes consecutives tatuades a la pell als polsos directes. Era una oportunitat enmig de la calamitat, llavors sí, i aquell Barça desnonat es va emportar un aclaparador 0-4, amb gols d’Aubameyang (dos), Araujo i Ferran Torres, que pot ser avui titular.

Canvis cantats

Xavi anunciava la intenció de «sortir-se del guió». Farà diversos canvis respecte a l’onze estrella que va alinear davant de l’Inter. Per la necessitat de fer rotacions i per la voluntat de forçar una reacció al rendiment de l’equip. Jules Koundé serà titular. El trencaclosques del tècnic egarenc és a l’elecció dels laterals; sobretot, el dret, qui haurà de bregar amb Vinicius. El Madrid perd definitivament Thibaut Courtois.

«Un clàssic és impredictible. És el partit en què menys importància té l’immediatament anterior. N’estàs tan pendent que t’oblides d’on vens», va analitzar Xavi, conjugant el revitalitzant record d’aquella golejada amb el frustrant 3-3 contra l’Inter, que ha recuperat el vell discurs de la manca de múscul blaugrana. «Sí, cal més múscul: el cervell, per atacar millor, per prendre decisions millors, per saber contemporitzar en una transició d’un contra cinc...», va desgranar. De les crítiques a la defensa a la davantera.

Mala nota

Ell també ha quedat esquitxat com a autor d’aquest Barça. Tot i que vol endarrerir l’anàlisi al final de temporada –«cal tenir calma i paciència»–, va admetre que «la nota a Europa no és bona» i va acceptar la seva quota de crítiques.

«Ho entenc perfectament, sé on sóc i tinc empatia. Estem fallant, vam fallar el dia que no podíem fallar», acceptava, alhora que considera que el seu projecte està «en construcció» i que no perd la fe ni de bon tros a mitjans d’octubre.