Catalunya i França lluitaran per alçar-se a Olot (13:30 h) amb la Golden Cup. El combinat català va fer la feina i es va imposar a Alemanya en el seu partit per dos gols a set. Per accedir a la final, els catalans necessitaven que França empatés o guanyés a Itàlia. La selecció francesa es va imposar per un gol a zero als transalpins.