Una gran oportunitat per esvair dubtes

El Bàsquet Girona rep avui a Fontajau la visita de l’Unicaja (Movistar Deportes, 12.30 h.), amb l’objectiu d’esvair dubtes i demostrar que té arguments suficients per no passar angúnies per salvar la categoria. Els d’Aíto volen recuperar les sensacions del dia del debut contra el Madrid, quan no es van quedar molt lluny de donar la sorpresa i deixar enrere la mala imatge mostrada a Santiago dissabte passat.

L’equip arriba a la cita, a més, amb un estímul positiu. Ahir es va anunciar el fitxatge del targarí Pierre Oriola. Ja era un secret a veus, però s’havia demorat més temps del compte perquè el pívot arrossegava molèsties físiques. Encara no podrà debutar avui, però amb el seu caràcter -també des de fora de la pista- pot donar una energia extra als seus companys. Sense Oriola ni Sorolla, amb fascitis plantar, Aíto tornarà a comptar amb els mateixos dotze jugadors que en l’últim compromís a Galícia. Per tenir opcions de triomf, els catalans hauran de mostrar símptomes de millora especialment en la faceta ofensiva. Després d’una bona actuació contra el Madrid, amb un joc coral i aprofitant situacions de transició i contraatac per anotar cistelles fàcils, en els dos duels fora de casa el Girona ha estat espès en atac i ha tingut poca cura de la pilota, sobretot a Tenerife. En aquest sentit, serà important millorar els percentatges des de més enllà del 6,75. Fins ara, els jugadors que s’han mostrat més fiables en aquest aspecte són Kameron Taylor i Marc Gasol, amb un 66 i 60 %, respectivament, que també són els màxims anotadors de l’equip. A més, els argentins Fjelleerup o Garino hauran de donar un pas endavant perquè el joc exterior no depengui tant de l’americà. En el lloc de base, també s’espera més de Quino Colom, que va aterrar al club per ser el base titular. En defensa, el Bàsquet Girona tampoc ha fet grans actuacions, però si que ha tingut moments positius en tots tres partits. Ara bé, haurà de vigilar més de prop els canoners rivals, ja que el Madrid i l’Obradoiro van signar un 56 i un 47%, respectivament. Al davant, l’espera un Unicaja molt renovat després de temporades decepcionants. Els malaguenys han exhibit algunes pinzellades de millora en aquestes primeres tres jornades però continuen sent un conjunt molt inconstant, sobretot fora de casa. Una de les noves adquisicions, l’aler pivot Dylan Osetkowsky, està sent el seu jugador més destacat fins al moment. En la línia exterior, s’haurà de vigilar de prop l’imprevisible però sobrat de talent Darío Brizuela, que arriba amb problemes físics.