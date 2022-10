Un punt d’inflexió, això espera que sigui l’Olot el triomf de la jornada passada contra el Formentera. Els garrotxins visiten el Manresa (12:00h) amb l’objectiu de sumar la segona victòria consecutiva que constataria un canvi de dinàmica.

Un vell conegut per confirmar les sensacions i sortir de la part baixa de la classificació de 2a RFEF. El Manresa i l’Olot van aconseguir la temporada passada l’ascens. Els bagencs van privar l’equip de Manix Mandiola de pujar directament de categoria, guanyant el campionat de 3a RFEF. Les trajectòries dels dos equips en aquests primers partits són ben diferents. El Manresa està sent una de les sorpreses. El conjunt de Ferran Costa ha sumat dotze punts en aquest tram inicial del curs, sense conèixer encara la derrota, amb tres victòries i tres empats. Amb un bloc continuista i amb incorporacions contrastades, el Manresa ha format un projecte difícil de superar a casa, on ha sumat set dels nou punts possibles.

De nou, aprofitar les ocasions de gol serà clau perquè l’equip volcànic pugui assaltar el Congost. Els dos gols i la porteria a zero contra el Formentera van reforçar el bon treball fet per l’equip i han donat confiança tant a la parcel·la atacant de l’equip, amb Xumetra, Busquets o Cerdà, i a la defensiva. Mandiola tindrà les baixes de Blàzquez, Castells i Carles Mas. El tècnic basc considera crucial poder allargar les bones dinàmiques, perquè costa molt sortir de les dolentes: «Quan entres en una ratxa negativa costa sortir-ne. Ara que n’hem agafat una de bona intentarem allargar-la davant d’un rival que té uns números espectaculars». Mandiola, però demana tocar de peus a terra, ja que «ni abans eren tan dolents, ni ara tan bons».