El pilot català Alex Rins (Suzuki) ha conquerit aquest diumenge la victòria a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Austràlia, després d'una gran lluita amb un Marc Márquez (Repsol Honda) que ha estat segon, mentre que l'italià Francesco Bagnaia (Ducati ), tercer, ha assaltat el liderat de la categoria reina per l'abandó del francès Fabio Quartararo (Yamaha).

Dos anys després del seu últim triomf a MotorLand, Rins s'ha retrobat amb la victòria a Phillip Island, després de remuntar des de la desena posició de sortida i anar deixant enrere tots els grans favorits al títol. En un final ajustat, en què set pilots han acabat en menys d'un segon, el barceloní s'ha endut el segon 'Top 10' més ajustat de la història -5,940 segons-.

Així, ha coronat un podi en què l'han acompanyat Márquez i 'Pecco', nou líder de MotoGP després de treure partit de la retirada de Quartararo, i tindrà la primera bola de partit a Malàisia. 'El Diable' s'ha quedat fora de carrera després de cometre un error a la quarta volta al colar-se al revolt 4. Ha tornat a pista fora del 'Top 20', i ha tornat a anar a terra al revolt 2 durant la volta 11.

Abans, l'australià Jack Miller (Ducati) s'acomiadava matemàticament de les seves opcions de títol en una dramàtica novena volta, en què s'ha vist superat per Aleix Espargaró (Aprilia) i per Marco Bezzecchi (Ducati) abans de ser envestit amb duresa per Alex Márquez (Honda) al seu revolt 4.

Mentrestant, Aleix Espargaró (Aprilia) no ha pogut aprofitar el 'zero' de Quartararo i ha acabat novè, aconseguint set punts que el deixen ara a 27 punts de Bagnaia (233), amb el francès segon (219). Amb això, Bagnaia tindrà el seu primer match point a Malàisia, on seria campió si guanya i Quartararo queda fora del podi.

Jorge Martín (Ducati) ha finalitzat setè, Pol Espargaró (Repsol Honda) ha estat onzè, Raúl Fernández (KTM) setzè, Maverick Viñales (Aprilia) dissetè i Joan Mir (Suzuki) divuitè. Alex Márquez (Honda) no ha aconseguit acabar.

Alonso López guanya en Moto2 i August Fernández perd el liderat

A Moto2, l'espanyol Alonso López (Boscoscuro) s'ha endut la victòria per davant del seu compatriota Pedro Acosta (Kalex) i del britànic Jake Dixon (Kalex), en una cursa en què Augusto Fernández (Kalex) ha patit una caiguda que ha traspassat el liderat al japonès Ai Ogura (Kalex).

Phillip Island ha estat una de les pitjors carreres de la categoria reina de l'any, amb fins a onze abandonaments de pilots.