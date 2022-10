Jornada important per als dos equips gironins de Tercera Federació. El filial blanc-i-vermell rep avui a Riudarenes al Tona (12h) -amb qui va empatat a 6 punts- amb la intenció de retrobar-se amb la victòria, després de la patacada contra la Grama (1-0), i mantenir la imbatibilitat com a local. El Peralada, en canvi, ja va tornar a guanyar el cap de setmana passat contra el Vilassar (1-0), després de dues derrotes seguides, i intentarà mantenir la bona dinàmica al camp del Muntanyesa (12h).

Jugar a casa sempre és un punt a favor. Però per al Girona B encara ho és més. I és que els d’Axel Vizuete -que es perdrà dos partits per sanció- han perdut tots els duels que han disputat a camp contrari des de principi de temporada, però han guanyat tots aquells que han disputat com a locals. Una dinàmica no sempre positiva, però que, si es manté avui, podrà ser un punt a favor contra el Tona, que ve d’empatar contra el Muntanyesa (1-1) en l’últim partit disputat -la jornada passada va descansar. Qui també descansarà avui és Oussama, que és baixa pel partit.

Els de Miquel Ángel Muñoz, en canvi, jugaran a camp contrari, al Municipal de Nou Barris (12h), amb la intenció de mantenir l’embranzida iniciada la setmana passada, amb la victòria per la mínima contra el Vilassar de Mar, que els permet situar-se, de moment, en 4a posició, només amb l’Europa, el San Cristòbal i el Sant Andreu per davant. Ho fan, però, amb les baixes, per lesió, de Marc Gelmà, Marc Medina i Santi Varese.