La Cursa del Carrer Nou suma un altre èxit amb prop de 1.700 corredors

«És una festa major, canvia la ciutat radicalment. La gent està contenta i feliç». Així definia el president de Girona Centre Eix Comercial -promotor de la cursa-, Josep Maria Noguer, la Cursa Popular del Carrer Nou entre l’enrenou dels primers premiats. Tota una festa major, que enguany ha celebrat la seva 43a edició, i va registrar ahir un nou èxit de participació amb prop de 1.700 corredors, superant els 1.600 de l’any passat. Josep Maria Arnal (JAB Berga) -que ja havia quedat en primera posició l’any passat- i Judit Pujol van ser els guanyadors absoluts de la cursa estrella de 10 km, amb un temps de 32:54 i 41:48 minuts, respectivament. Alhora, el podi de la cursa dels 5 km va ser per Hamza Bouchallikh i Marta Gorgoll.

La Cursa Popular del Carrer Nou va recuperar ahir, per primera vegada des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, el seu format original, sense restriccions, i ho va fer amb un recorregut lleugerament diferent dels anys anteriors, repetint dues vegades el mateix traçat. «No m’esperava aquest circuit diferent. La pujada de la catedral sempre és la part més dura, tot i que a mi m’agrada molt, i aquest any ens l’han fet fer dues vegades», reconeixia Judit Pujol, la guanyadora absoluta de la cursa de 10 km.

Més enllà de Josep Maria Arnal i Judit Pujol, el pòdium general dels 10 km el van completar en la categoria masculina Abderrahim Ougra (GEiEG), en segona posició, amb un temps de 33:27, i, en tercera, Jimmy Whelan (Oxac), amb un temps de 33:45. En categoria femenina, la segona i tercera classificada van ser Elisabet Bertran i Evelien Ruijters (TCM Maastricht) amb un temps de 44:40, i 46:12 respectivament.

D’altra banda, pel que fa a la cursa de 5 km, Hamza Bouchallikh (GEiEG), amb un temps de 16:03, i Marta Gorgoll (Club Olímpic Farners), amb un temps de 20:46, van liderar el pòdium, seguits de Víctor Da Costa (Fast Competició), i Francisco Javier Ruiz (Unicaja Jaen Paraiso interior) amb un temps de 16:22 i 16:31 respectivament en la categoria masculina; i Xisca Arbona (Beer Runners Girona), amb un temps de 22:02, i Sophie Harris, amb 22:10, en la femenina.

Més enllà dels trofeus a les milles urbanes, també es va entregar el trofeu honorífic Antoni Juliol al corredor de més edat a Josep Masó, de 72 anys, i a Mia Bosch, de 61 anys. Alhora, les escoles Eiximenis, Les Alzines i Bell·lloc es van endur els premis especials a la participació.

Com a novetat d’aquest any i per primera vegada en la història de les curses de la ciutat, els participants podran adquirir una certificació digital, que es podrà tramitar a partir de demà, que conté el temps del participant, el seu dorsal i nom, i una medalla 3D commemorativa de l’edició. «A través d’un sistema que utilitza la blockchain, els corredors podran obtenir un arxiu digital amb tots els seus temps que s’han anat certificant», explicava Alex Argüello, membre de l’organització tècnica de la cursa.

Tot plegat, una jornada per enaltir l’esport a la ciutat de Girona, combinant corredors de renom i habituals amb participants amb menys experiència. «Fa 10 anys que faig atletisme amb el GEIEG. Aquesta era la primera competició de la temporada i era bàsicament per provar sensacions i veure com estàvem», explicava Abel Corbas, un dels participants de la cursa i premi júnior dels 5 km. «He fet aquesta cursa moltes vegades, cinc o sis, i ara feia molt que no la podia fer. És de les primeres de la temporada i per nosaltres sempre és el primer repte», afegia Judit Pujol. I és que la Cursa del Carrer Nou s’ha tornat un clàssic més de la ciutat de Girona.