«Ens hi juguem prestigi i diners». El partit de dimecres a Fontajau contra el Villeneuve és una final per a l’Spar Girona i el president, Cayetano Pérez, no se n’amaga. Després del discret partit de França, on encara bo que havent arribat a perdre de 23, es van salvar una mica els mobles, la reacció ha de ser un fet demà passat, amb l’ajuda de l’afició. «En joc hi ha el prestigi, consolidar el projecte de club d’Eurolliga, que ha sigut el nostre objectiu els darrers anys. Com que la temporada passada els resultats no van ser els esperats ara ens veiem amb el neguit d’haver d’afrontar aquesta prèvia i intentar remuntar-la», assenyala Pérez, que deixa clar que «econòmicament tampoc és el mateix jugar l’Eurolliga que l’Eurocup. L’Eurolliga té més repercussió i els ingressos són superiors tant de patrocinis, com de televisió, com de la FIBA».

El 69-57 definitiu de dimecres passat a França deixa una porta oberta a l’esperança. Està d’acord Cayetano que va ser «un mal menor», perquè segons ell «veient com anava la cosa hauríem pogut prendre mal i va arribar a estar a l’aire l’objectiu». Ara, davant l’obligatorietat de remuntar demà passat 12 punts, el president de l’Uni apel·la «a l’afició». «Necessitem aquesta jugadora extra que es el nostre públic, hem de mirar d’omplir Fontajau tant com sigui possible i que es visqui una altra nit màgica a Europa», va afegir.

Amb una situació inesperadament bona a la lliga (l’Uni ha guanyat els dos partits jugats, i València n’ha perdut dos de tres, i Avenida un), ara tot està focalitzat en el partit de dimecres. Pérez explica que «l’equip encara s’està construint» i considera que la derrota contra el Barça a les semifinals de la Lliga Catalana «va ser un punt d’inflexió que va encendre els senyals d’alerta al vestidor i el va fer reaccionar». Ha sigut un estiu complicat, tot i que no tant pel canvi a la direcció esportiva (Laia Palau per Pere Puig) com sí per l’inflació que s’ha experimentat al mercat. «Ha costat trobar l’americana, buscàvem algú rellevant que aportés un toc de qualitat, però els turcs han fet encarir el mercat. Treballàvem amb una llista de vuit-deu jugadores i quan en teníem una que semblava que podia venir, venia un altre equip, li oferia més diners i se enduia».

A nivell institucional les coses tampoc han acabat de sortir com s’esperava, sobretot per la pèrdua d’aproximadament mig miler d’abonats. Cayetano ho explica perquè «estem patint la diversitat i la gran oferta esportiva que hi ha a Girona, amb bàsquet ACB i futbol de Primera divisió. Nosaltres som uns dels afectats per això, i tot i que sabíem que era un dels riscos, la davallada ha sigut de mig miler de socis». L’Uni va fregar la temporada passada els 2.300 i ara amb prou feines arriba als 1.800, «lluny de com a mínim els 2.000». Per demà reclama als abonats que vagin al partit i aquells que han deixat de ser-ho que recuperin el costum.

En l’aspecte econòmic sí que almenys es pot parlar de bones notícies perquè el club ha deixat enrere el dèficit de 300.000 euros que havia acumulat per culpa de la pandèmia. El curs passat es va tancar fent les paus, tot i que Pérez alerta que «encara no hem cobrat la subvenció de la Generalitat per la campanya 2021/22, que representa més de 100.000 euros». Des de la Secretaria General de l’Esport tot són bones paraules «i que els tràmits s’estan fent» però a l’Uni encara no li han arribat els diners i, mentrestant, «som nosaltres els que els hem d’avançar». El Govern català arrossegava també deutes de temporades anteriors que, aquest sí, ja han quedat eixugats.