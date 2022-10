Impecable inici del Girona B a casa. Lluny de Riudarenes l’equip no guanya, però com a local compta els partits per victòries. El filial blanc-i-vermell va sumar el tercer triomf amb una golejada per 4 a 0 davant el Tona.

Dues cares estan tenint els gironins, si més nos pel que fa als resultats, en funció d’on juguin. Sense cap jugador del B en el partit del primer equip contra el Cadis, Axel Vizuete va poder disposar de tota l’artilleria davant del Tona. Artero, Roca i Ureña van sortir d’inici i l’extrem de Camprodon va obrir el marcador en el minut 20. Roca va batre a Carles Blanquera per encarrilar el duel pels locals. A límit del descans, Arango va etzibar un cop anímic als osonencs fent pujar el segon gol al marcador. Amb un clar avantatge i amb l’enfrontament encarrilat, el partit encara es va posar més de cares per al Girona B quan Ferran Genero va ser expulsat en veure la segona targeta groga. Tot i la inferioritat, el Tona va aconseguir no encaixar cap més gol durant molts minuts, fins que es va arribar al tram final. L’entrada de Dawda i Richmon des de la banqueta a un quart d’hora del final va donar els seus fruits. Primer, el davanter, internacional amb les inferiors de Mauritània, va fer el tercer gol, i poc abans del final de partit, Richmon va culminar la golejada del filial. Tres punts més a Riudarenes que apropen a les posicions capdavanteres al Girona B. Consolidar-se a la part alta implicarà començar a sumar fora de casa. Contra la Pobla, una nova oportunitat.