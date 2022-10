Ajustat triomf del Bàsquet Girona B contra un Bisbal que va estar a punt de signar una gran remuntada. Els visitants van dominar el primer període i van arribar a tenir avantatges de set punts, però poc a poc el Girona va remuntar i va obrir escletxes pròximes als deu punts en el segon quart, que va acabar amb 49 a 41.

Després del pas pels vestidors, els locals conservaven l’avantatge entorn als dobles dígits, però el Bisbal no es va rendir en cap moment i arribava viu als 10 minuts decisius (64-55). El Bisbal va començar millor aquest últim quart i es va arribar a posar a només un punt (64-63). Però un parcial de 13 a 2 va donar la màxima diferència al Girona a menys de quatre minuts pel final (77-65). Els visitants necessitaven uns darrers compassos gairebé perfectes, i van estar a punt d’aconseguir la proesa. Un parcial de 0 a 10 els va posar a dos punts, i en l’última possessió van tenir un triple per guanyar, però no va entrar.

Per la seva banda, el Quart va rebre un dur correctiu en la seva difícil visita a Badalona. El conjunt gironí va plantar cara en la primera meitat, i fins i tot va gaudir de petites avantatges en el primer període. Al descans, el Joventut B només dominava per quatre punts de diferència (34-30). Però a la represa els locals van posar una marxa més, i gràcies a un terrible parcial de 24 a 2 van deixar el matx sentenciat abans del darrer quart (61-37). Amb aquest escenari, els últims 10 minuts van ser totalment intranscendents, i els dos conjunts es van intercanviar cistelles fins al 83 a 56 final.