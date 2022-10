L’Espanyol va derrotar el Valladolid a l’RCDE Stadium amb un solitari gol de Joselu, que ja en suma set en el que portem de temporada i que va servir per trencar un duel avorrit i equilibrat, el que li va servir a l’equip local per signar la seva primera victòria a casa del curs. Aquest triomf li dona ales al conjunt blanc-i-blau, molt qüestionat pels primers resultats a la Lliga, i puja algunes posicions per maquillar la seva classificació. Per contra, el Valladolid s’acosta al descens .

Tret d’una bona intervenció de Lecomte, que repetia sota pals i per fi va oferir una bona actuació, el guió del partit no va canviar fins al minut 79, quan Joselu va connectar una centrada de Brian Oliván per marcar el decisiu 1-0.