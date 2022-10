L’Olot segueix en descens i sense trobar l’encert

Després de la victòria del cap de setmana passat, la primera a la Segona RFEF, l’Olot va visitar ahir el Manresa amb ganes de començar una bona dinàmica davant un rival que ja coneixia de l’any passat. Res més lluny de la realitat, perquè els de Mandiola van perdre (1-0) i continuen en descens.

Tot va començar tranquil fins que, al minut 25, Uri Ayala va cometre un penal sobre Noah. Pelegrín va enviar-lo al pal i els garrotxins van respirar, però només per deu minuts. Llavors, Noah va tornar a guanyar la partida a la defensa per enviar una centrada que Pascual va transformar en el primer i únic gol del partit. Per acabar d’adobar una primera part marcada per aquestes dues jugades, Sebas Coris, un jugador amb un ampli historial de lesions, va haver de deixar el camp per problemes a l’abductor quan quedaven cinc minuts.

Calia buscar el gol en la represa, però, com a la primera part, l’Olot gairebé no va arribar amb perill a la porteria de Pulido. De fet, els de Mandiola només han vist porteria tres vegades aquesta temporada i els cal trobar l’encert per guanyar partits contra rivals com el d’ahir. El Manresa també és un nou ascendit, però amb 15 punts i 9 gols a favor està en una dinàmica ben diferent de la dels de la Garrotxa, antepenúltims amb cinc punts i sis dianes en contra. Va costar que Mandiola perdés com a tècnic de l’Olot, per ara ja són quatre les derrotes que encadena a la setena jornada.

Diumenge que ve, al Municipal, es jugarà un duel clau contra el Terrassa, equip també de la zona baixa.