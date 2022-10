L'Audiència de Barcelona ha començat aquest dilluns a jutjar el futbolista brasiler Neymar Jr, els seus pares i els expresidents del FC Barcelona Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, entre altres, pel fitxatge del davanter pel Barça el 2013. Durant les qüestions prèvies, la defensa del futbolista ha demanat que no hagi d'assistir a les set sessions, previstes fins al 31 d'octubre, per la seva activitat professional. El magistrat president ha admès que ahir a la nit Neymar era a París jugant un partit de la lliga francesa i ha permès que ell i la seva mare no hagin de ser-hi fins que els toqui declarar, que previsiblement serà aquest dimarts a primera hora del matí.

En el seu torn, la defensa de Neymar Jr ha al·legat que el futbolista va jugar ahir a la nit un partit a París amb el PSG contra l'Olympique de Marsella, on fins i tot va marcar el gol de la victòria parisenca, i després va tenir control antidopatge. Això va provocar que hagi arribat a Barcelona de matinada. De fet, el magistrat president ha admès que mentre ell ja era al llit, Neymar estava marcant el gol. També ha explicat que s'ha estudiat el calendari de la Ligue 1 francesa i de la Lliga de Campions per veure els partits del PSG i adaptar el calendari del judici. Per això, el jutge ha permès a Neymar absentar-se del judici per anar a descansar fins que sigui el torn de declarar. També ha marxat la seva mare i posteriorment ho ha fet el seu pare.

Les altres defenses també han demanat no haver d'assistir cada dia i fins i tot poder fer l'últim torn de paraula per mitjà de videoconferència. Les defenses han al·legat que el contracte pel fitxatge de Neymar pel Barça ja es va jutjar, i va acabar amb un acord de conformitat que va condemnar el club blaugrana per frau fiscal i va absoldre els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. No obstant això, les acusacions, fiscalia i DIS, han al·legat que l'anterior cas era per delicte fiscal, per no haver pagat els impostos corresponents, però no per la suposada il·legalitat del contracte en si mateix.

La defensa de Neymar, a més, ha al·legat que aquest cas s'hauria de jutjar al Brasil, i que allà els fets no són delictius, ja que la corrupció entre particulars no és delicte. Els representants de DIS, acusació particular i que tenia el 40% dels drets federatius de Neymar, han aportat noves proves com anuncis i notícies del Brasil d'aquella època i una pericial sobre el dret brasiler.

Al banc dels acusats s'hi asseuen el davanter, els seus pares i els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, entre altres. Segons la fiscalia, el Santos, club de procedència, el Barça i el futbolista van simular un fitxatge més baix del real per no pagar el que corresponia al fons d'inversió DIS, que tenia part dels drets del futbolista. La fiscalia demana cinc anys de presó per a Rosell i dos per l'astre brasiler, però demana l'absolució de Bartomeu, que només està acusat per DIS.

També estan acusats Odilio Rodrigues Filho, aleshores director executiu del club brasiler Santos, on jugava Neymar, el mateix club brasiler, l'empresa dels Neymar N&N i el Futbol Club Barcelona. El FC Barcelona està acusat pels mateixos delictes i s'enfronta a una multa total de 8,44 milions d'euros, a més d'una indemnització conjunta amb la resta d'acusats de 3,2 milions.