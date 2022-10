«Decebut» i «trist». Així va mostrar-se Xavi Hernández després de la derrota i la imatge que es va oferir al Bernabéu. El tècnic no va quedar gens satisfet amb el seu equip i ho va expressar sense embuts: «No estic content, no ens ha sortit gairebé res i la conclusió és que hem de sortir d’aquesta mala dinàmica com més aviat millor». Per la Champions ja «no hi ha més marge», però, a la Lliga, Xavi vol seguir remant sense distraccions: «Per sort són només tres punts i la Lliga és llarga, però això no em consola». El tècnic es va desesperar amb un Barça que «no va aprofitar els seus moments» i que va estar tou al darrere, com al primer gol, on «s’havia de fer falta». «La sensació és molt dolenta, però som un equip en construcció i hem de millorar a còpia de cops», va rematar Xavi, fent també un toc d’atenció als seus: «Si volem guanyar títols, hem de canviar la mentalitat. Ens falta amor propi».

D’això, justament, no en falta a la capital. Ancelotti va destacar el bon partit dels seus, amb una defensa que va frenar Lewandowski i un atac letal, a més de la classe del veterà Modric al mig. Sense els «invents» que va fer el tècnic el curs passat, cert és, el Madrid va ser millor equip.