La Setmana Catalana de l’Esport fa el primer pas per ser un referent

La pista Josep Jou del Pavelló Municipal d’Esports d’Olot va ser un dels epicentres, el cap de setmana passat, de la Setmana Catalana de l’Esport. La GoldenCat, on les seleccions catalana masculina i femenina van guanyar la competició, va ser un dels plats forts d’un esdeveniment que, impulsat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Generalitat, ha tornat enguany vuitanta-set anys després i que espera consolidar-se, de mica en mica, com un referent al panorama esportiu català i internacional. En aquest sentit, després del primer cap de setmana de competició, la Setmana somriu amb més de 700 participants que en seran uns 2.500 d’aquí a diumenge. «De moment està sent un èxit. Tant de participació d’equips i de ressò internacional, com de reforçar i valorar la tasca de les federacions. Hem assolit objectius i ara la intenció és aconseguir créixer en número i ser una competició internacional de referència», assegura Gerard Esteva, president la UFEC. Esteva considera, a més a més, que la Setmana ha de servir per valorar «els esportistes menys coneguts» i també subratlla l’empenta que ha de donar a la reivindicació de l’oficialitat de les seleccions catalanes. «Tenim catorze federacions de setanta-una reconegudes i hem de treballar estratègicament i d’acord amb el Govern per tenir-ne com més millor. En els últims anys no s’hi ha pogut treballar i cal tornar-hi», destaca.

La irrupció de la Guerra Civil va fer que la Setmana Catalana de l’Esport es quedés amb només una edició, la del 1935. Amb la recuperació d’aquestes jornades, la UFEC ha volgut donar continuïtat, doncs, a aquell intent de situar l’esport català al primer pla internacional. De moment, aquesta segona edició té com a seu majoritària les comarques gironines. La competició es desenvolupa des de Bàscara a Fontanals de Cerdanya passant per Avinyonet de Puigventós, Olot, Oix, Ripoll, Banyoles, Girona, Salt, Vidreres Begur, Pals, Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro, Lloret de Mar, Tossa o Blanes. Un total de 28 seus, amb la presència també de Sant Cebrià de Vallalta i Lles de Cerdanya, que acullen més de 2.500 participants de vint països en trenta modalitats esportives diferents. «Hem començat per Girona perquè és una referència esportiva a Catalunya» diu Esteva que revela que la idea és que la Setmana sigui «itinerant» per la resta de demarcacions els pròxims anys. «Ho hem pogut organitzar en poc temps arran de l’acord amb la Generalitat del juny. Si podem treballar-hi amb més temps i eixamplar el nombre de participants i països, molt millor. Tanmateix, tenim clar que s’ha d’anar pas a pas, com tot a la vida. Ara hem d’aconseguir anar-la celebrant cada any», diu Esteva. Aquesta segona part de la Setmana entren en joc esports com futbol sala, curses d’orientació, golf, atletisme, pitch &putt, horseball, caça, tir amb arc, billar, hoquei sala, bàsquet, escacs, horseball, polo o esquaix, entre altres.