El ser o no ser a l’Eurolliga passa perquè l’Spar Girona sigui capaç de capgirar el 69-57 que va encaixar fa una setmana a Villeneuve-d’Ascq, en un partit en què l’equip de Bernat Canut va oferir la seva millor i pitjor cara. És obligatori, per tant, guanyar com a mínim de 13 punts. Un número tabú per als més supersticiosos, però que demà a la nit, a partir d’un quart de nou, tindrà oberta les portes de Fontajau de bat a bat, on hi serà ben rebut. No atrapar aquesta diferència, o sobretot perdre una altra vegada, significarà que s’esfuma la possibilitat de competir una altra vegada al torneig continental més prestigiós i que tocarà baixar un esglaó, aterrant amb els dos peus a la fase de grups de l’Eurocup. Evitar les desconnexions, portar la batuta del partit, generar dinàmiques positives i frenar Kennedy Burke (si finalment l’americana acaba jugant) són algunes de les claus que durant aquests últims dies s’han repetit una i altra vegada al vestidor.

«Esperem que aquesta vegada el número 13 sigui el número de la bona sort». Bernat Canut sap quin és l’objectiu, però sobretot té clar el camí que cal recórrer per arribar-hi. Perquè més que voler remuntar, s’ha de poder remuntar i per fer-ho possible toca reunir una sèrie d’ingredients. «Ho aconseguirem si generem les dinàmiques adequades de joc i emocionals. Si Fontajau se n’adona ben ràpid que hi ha opcions. Generant això, amb un pavelló ple, que imagino que així estarà, al rival se li farà difícil jugar. Ens toca començar molt bé perquè a elles els entrin tots els dubtes». Primera lliçó. Arriba també la segona: «Donem molta importància a l’inici però hem de recordar que els partits duren 40 minuts. Ens hem de sentir sòlids, com en els primers instants de l’anada. És un rival que té molt de talent, com nosaltres, pel que no n’hi ha prou amb jugar bé el 80 per cent de l’estona. Qualsevol badada pot ser clau, hem de ser constants des del principi fins al final».

Mitjan octubre i les grans cites comencen a col·leccionar-se. El debut a la Lliga, contra el València, va ser complet:victòria reivindicativa i homenatge a Laia Palau. Només uns dies després, s’aixecava la Supercopa d’Espanya. I ara, la possibilitat de classificar-se per a l’Eurolliga. Davant d’aquest calendari tan atapeït, Canut enviava un dard enverinat als seus responsables. «La federació (FEB) s’ho hauria de fer mirar. El nostre rival només ha jugat amistosos per preparar aquesta eliminatòria i ni ha començat la seva lliga. La federació francesa ho ha fet molt bé, protegint els seus equips. Nosaltres aquí ens hem repartit llenya cada dia, contra molts rivals i fent viatges. És evident que arribem en condicions diferents un i altre equip».

Per tot plegat, s’entén la «barreja de sensacions» a poques hores del partit. «Ganes», també «esperança» i un xic de «nerviosisme». I pressió? «Quan vols una cosa i l’aconsegueixes estàs content i si no, estàs trist perquè ho volies. Nosaltres hem posat les coses al damunt de la taula perquè tot ens vagi bé. Tenim confiança màxima». Amb tot ben mastegat, ara és el torn de jugar. D’intentar guanyar i fer-ho, com a mínim, per 13 punts de diferència. Ja no valen les supersticions. Al davant, un rival que juga amb avantatge, almenys d’entrada. I que està per veure si podrà o no comptar finalment amb Burke, que va fer-se mal uns dies enrere. Tic, tac...