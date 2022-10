Álvaro Cervera va dirigir ahir la primera sessió com a entrenador de l’Oviedo, on ha arribat com a substitut de Jon Pérez, Bolo, destituït el cap de setmana passat. Ahir també va fer el primer entrenament Javier Calleja al capdavant del Llevant. Calleja ha agafat el relleu de Mehdi Nafti, condemnat també pels mals resultats en aquest començament de Lliga.