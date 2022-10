Tot i que semblava que les aigües s’havien calmat arran de la reunió entre el Govern i els clubs de la comissió delegada, l’amenaça de vaga a Primera i Segona continua viva. Els clubs tenen la sensació que la nova proposta d’esmenes a la Llei de l’Esport no serà escoltada i temen per l’estabilitat del negoci de LaLliga. Per això, han programat una assemblea extraordinària per al proper dia 27 per decidir si es fa vaga o no.