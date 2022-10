Fontajau s'ha apuntat una altra nit èpica, amb la classificació de l'Spar Girona, per tercera edició consecutiva, per a l'Eurolliga (66-43). L'equip de Bernat Canut havia de remuntar 12 punts al Villeneuve francés i, amb un bàsquet d'alt nivell, sobretot a la segona part, i en especial, al darrer quart, ha aconseguit l'objectiu. Els 4.000 seguidors que han anat al partit han vibrat de valent en una nit per al record, una més, fonamentada en uns darrers deu minuts espectaculars (20-6 de parcial). La màxima competició continental arrenca la setmana que ve a la pista del Landes.

Com s'esperava, la batalla ha sigut molt dura. El Villeneuve ha vingut a Girona a defensar el seu avantatge i, sense necessitat de fer un gran bàsquet, ha buscat travar el partit amb contínues faltes per aturar-lo i que el ritme fos més aviat baix. Al primer quart l'Uni ha aprofitat el desencert de les franceses (Burke, finalment, no ha jugat després de lesionar-se al tercer quart del partit d'anada), per adquirir un màxim avantatge de +5 (13-8), amb Drammeh com a jugadora més destacada. A partir d'una bona defensa, i veient els errors en atac del Villeneuve (1/4 tirs lliures, 1/7 triples), s'ha començat a construir l'operació remuntada. Que el partit no seria vistós, a més, ha quedat clar d'entrada: els dos equips han trigat tres minuts a anotar, fins que Adelkader, amb un triple, ha situat el 0-3 de sortida.

Al segon quart el desencert ha frenat l'Uni, que ha vist, a més, com les rivals milloraven les seves prestacions ofensives. A cinc minuts pel descans Smalls empatava el partit (19-19) i Salaun posava el Villeneuve per davant (19-21), complicant una mica més la gesta que buscava l'equip gironí. Un triple d'Araújo ha tornat a posar l'Uni per davant (22-21) i aquí s'ha entrat en un intercanvi de cistelles i en un joc molt poc fluid que ha acabat amb un tir de tres de Cornelius sobre la botzina, amb una possessió de 4 segons, per situar l'Spar quatre amunt al descans (29-25), i donar-li un punt extra de fe. Hi havia lloc per a l'esperança, però calia evitar la precipitació i no caure en el joc que buscava el rival.

Fontajau ha bullit de valent a partir del tercer quart. Sobretot quan entre Araújo i Gardner han posat l'Uni 8 amunt (37-29) en un tres-i-no res. L'equip de Bernat Canut s'hi deixava la pell en defensa i podia sortir al contraatac, tot i que el criteri arbitral cada cop era més desconcertant i desfavorable a les locals. Entre Heriaud i Smalls han tornat a retallar la diferència (41-37) però la sensació era que l'objectiu es podia aconseguir, malgrat que el tir exterior (3/10 triples) seguia discretíssim, i que l'equip duia alguns atacs massa precipitats i pèrdues de pilota evitables. El quart ha acabat de la millor manera, amb cinc punts seguits de Bradford (els primers del partit), per donar a l'Uni un màxim avantatge de 9 (46-37) i fer embogir l'afició. L'Eurolliga era a només 4 punts i quedaven 10 minuts.

Els nervis i el desencert han marcat l'inici de l'últim parcial. Fontajau, amb tot, vibrava, i Murphy situava el 48-37, el màxim avantatge de les gironines (+11), que tenien la remuntada a tocar. I l'eliminatòria s'ha igualat a 5 minuts pel final, amb un triple de Drammeh (53-41) que ha acabat de revolucionar Fontajau. La mateixa protagonista ha posat les gironines 14 amunt (55-41), a 4.30 pel final, posant l'Uni per davant en l'eliminatòria. La grada era una festa i el tècnic visitant demanava temps mort. La rauxa de l'Spar, però, i l'empenta de Fontajau, semblava que no tenien aturador (58-41, a 3.30, 17 d'avantatge, +5 en l'eliminatòria) després d'un bàsquet de Gardner. Flores, amb dos tirs lliures, ha posat el 60-43 a 1.52. L'Eurolliga no es podia escapar. S'ha entrat al darrer minut amb 61-43, sis de marge en l'eliminatòria. Fontajau ja celebrava la classificació. Havia sigut clau deixar el Villeneuve amb només 6 punts anotats en aquest darrer quart. Al final, victòria 66-43, 23 punts d'avantatge, 11 de marge en l'eliminatòria.