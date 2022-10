Nan Oliveras tancarà la temporada d’aquí a dues setmanes al Japó. Prova de la Copa del Món a la vista i el punt i final d’un any que l’esportista valora positivament. Confia que aquesta darrera estació sigui profitosa i corrobori les bones sensacions que fa temps que l’acompanyen. Però té d’altres deures, perquè també espera poder-se treure l’espina que duu clavada des d’aquest últim cap de setmana. Una simple confusió amb el passaport va engegar la maquinària dels problemes burocràtics, fent ben grossa una bola de neu que el condicionava a l’hora de competir a Corea del Sud, on va haver d’abandonar. Massa maldecaps que tenien l’origen en una gestió, a priori, força senzilla.

Fa una setmana, Oliveras aconseguia una treballada cinquena posició en el triatló de Ceuta, una prova de la Copa d’Europa, on hi ha anat col·leccionant bons resultats. Les sensacions eren excel·lents per fer el salt a la Copa del Món. Decidit a aprofitar l’oportunitat, tenia entre cella i cella fer-ho bé a Corea del Sud, però les coses no van anar ni de bon tros com s’esperava. Hi va competir, però no pas en òptimes condicions i això el va condicionar. Fins al punt que va decidir abandonar. Per què? El cansament i el jet lag derivats d’un viatge caòtic. Ell mateix ho explica. «Per entrar a Corea s’ha d’omplir una sol·licitud, que et demana un munt de coses: el número de passaport, el vol, l’hotel, quants dies t’hi has d’estar... L’organització del triatló es va oferir i se’n van encarregar ells». Fins aquí, tot normal.

El problema arribaria després i no se’n va adonar Oliveras fins que estava ja de viatge. «A l’aeroport d’Amsterdam, abans d’agafar un avió per volar cap a Seül, em van dir que aquesta sol·licitud no s’havia pogut tramitar. Hi va haver un problema amb el passaport i a molta gent li ha passat el mateix. La tercera lletra és una o i a mi m’havien posat un zero». Llavors, nervis i corredisses. Faltava poc per embarcar i no es va voler donar per vençut. «Vaig fer la sol·licitud de nou, esperant rebre l’aprovació a temps fins a l’últim segon. No ho vaig aconseguir, em van tancar la porta davant dels nassos i segons després, va ser quan vaig rebre el vist-i-plau Però per protocols ja no em van deixar volar».

A partir d’aquell moment, per dir-ho d’alguna manera, tocava començar de zero i organitzar de nou el viatge. Perdent temps i també diners. La companyia no es va voler fer responsable de res i a Oliveras li va tocar comprar de nou els vols (els de tornada també, perquè havien quedat anul·lats), pagar una nit d’hotel a Amsterdam i tenir prou paciència com per no estirar-se els cabells, perquè el temps se li llançava al damunt. «Vaig arribar a Corea del Sud el dia abans del triatló». A temps? Sí, per competir, però els ingredients no eren ni de bon tros les ideals ni tampoc les que havia planificat. «Era una cursa que, per condicions, m’afavoria bastant però amb els nervis, el cansament i la diferència d’hores no vaig poder estar al nivell que m’esperava». Oliveras, fatigat i lluny de les posicions capdavanteres, va decidir deixar-ho estar a mitges. «Estava massa enrere, cansat i tenia rampes a les cames. No lluitava per a res en concret i vaig abandonar».

Ara afronta uns dies de desconnexió a Olot, a casa, per «oblidar» la mala experiència. I té ganes de refer-se al Japó, ben aviat, per tancar a l’alça la temporada. Vagi com vagi, veu amb bons ulls aquest 2022. «Ha sigut un curs bastant bo, intentant competir sempre al màxim de les meves possibilitats. Estic content i amb ganes de fer-ho bé en l’últim tram». Mira ja també cap al futur immediat, l’any vinent: «Espero arribar-hi en forma, poder fer un top10». Iper què no, calcar o millorar el quart lloc del seu debut a la Copa del Món. «Estic bé, em sento en bona forma i em veig en bones condicions en totes les disciplines». Només cal que el passaport i els papers estiguin en regla. Caldrà mirar-s’ho bé dues vegades.