Neymar: «El meu somni era jugar al Barça i vaig firmar»

Per fi, Neymar Jr., davant el tribunal que el jutja per presumpta corrupció en el seu fitxatge pel Barcelona. En la seva breu declaració, només va respondre a les escasses preguntes de la fiscalia i la de la seva advocada defensora (només li’n va fer dues). El davanter brasiler, que s’enfronta a una petició de cinc anys de presó, va negar ahir, en la segona sessió del judici, que participés en la negociació amb el club blaugrana i va responsabilitzar de la mateixa al seu pare, el també imputat Neymar Da Silva Santos. «No vaig participar en la negociació. Vaig firmar el que em va dir el meu pare», va subratllar, per després admetre la seva preferència per jugar al Barça. «La veritat és que tenia diverses ofertes de clubs, però el meu somni era jugar al Barcelona. Des de petit tenia aquesta il·lusió. El meu cor em deia d’anar al Barça».

Abans de la declaració de Neymar, el president del tribunal, José Manuel de l’Amo, va voler deixar clar que no havia existit tracte de favor cap al jugador brasiler per dispensar-lo d’assistir a les sessions del judici. En una al·locució fora de l’habitual, el magistrat va assegurar: «Es va deixar marxar no perquè sigui un jugador de l’elit mundial i estrella de la selecció brasilera, sinó perquè les qüestions prèvies són molt àrides. I en segon lloc, s’havia posat a la disposició del tribunal viatjant igualment de matinada (...) Es tracta de donar un tracte digne a les persones». Va insistir: «No hi ha hagut cap tracte de favor a Neymar», ni «se li està fent l’onada com si estiguéssim a la graderia».

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va reconèixer ahir en el judici que se celebra a Barcelona contra Neymar i els seus pares per presumpta corrupció i estafa que el club blanc va oferir el 2011 45 milions d’euros al Santos pel davanter. Aquesta proposta la va fer arribar al club brasiler a través de la direcció esportiva, va afirmar. En ser preguntat per què, al final, el jugador va recalar a Barcelona, el dirigent blanc va assegurar: «Els jugadors van on volen i Neymar volia anar al Barcelona». Aquest testimoni no va recordar els extrems d’aquesta oferta perquè, segons les seves explicacions, no va participar en cap de les negociacions entre el Madrid i el Santos. Ni el 2011 ni el 2013, quan va signar definitivament pel Barça. Però l’interès del Madrid va ser molt més profund i durador del que va dir Florentino Pérez. Va estar a l’aguait durant anys, va assegurar Neymar da Silva, el pare. Va corroborar, no obstant això, que el seu fill volia jugar al Barça. Era, a més del seu progenitor, el seu agent, com a propietari de l’empresa que gestionava la seva carrera.