Després d’agafar una mica d’aire amb una balsàmica victòria el diumenge contra el Valladolid a casa, l’Espanyol té ganes d’allargar la bona inèrcia de resultats aquest vespre (20 hores) al camp d’un Osasuna que no guanya des del 12 de setembre, però que és al seu camp, precisament, on més fort s’ha mostrat en el que portem de temporada. El conjunt blanc-i-blau recupera Braithwaite després d’una sanció, però no podrà comptar amb els lesionats Gori, Rubén Sánchez ni Adrià Pedrosa. A més, Dani Gómez i Sergi Gómez són dubte. Per part de l’Osasuna, Budimir, Aimar, Abde, Rubén García o Pablo Ibáñez podrien entrar en una alineació a la qual tornarà Unai García.