Si el vídeo va matar a l’estrella de la ràdio, el VAR matarà al futbol. A Elx la tecnologia va robar el protagonisme a un Madrid que va enlluernar d’inici, però que va veure com tres gols se n’anaven als llimbs. Anul·lats amb raó, estrictament parlant, però que roben l’ànima el futbol amb apreciacions mil·limètriques que no es poden considerar mai un avantatge decisiu. Valverde va obrir el marcador d’hora, als 11 minuts, i tot i que el Madrid no va sentenciar fins el darrer quart, la victòria dels blancs va ser plàcida al camp del cuer.