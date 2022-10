Qüestionat per les sensacions que transmet el seu equip i sobretot pels dos últims resultats (3-3 amb l’Inter i 3-1 al Bernabéu), Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, assumeix amb naturalitat el seu delicat moment personal. Amb un peu i mig fora d’Europa i després de perdre el lideratge, la inèrcia positiva dels primers partits s’ha torçat, i de quina manera, pel que les crítiques i els dubtes s’han multiplicat. Ho paeix com pot el de Terrassa, que va atendre ahir els mitjans a les portes d’enfrontar-se aquesta nit (21 hores) al Vila-real. Recordava que la plantilla està pensada per guanyar títols, tot assumint, això sí, que si no cau cap trofeu aquest curs, a partir de la temporada vinent «vindrà un altre entrenador». I afegia: «Tothom em dona ànims. Sembla que s’hagi mort un familiar amb tots els missatges que tinc al mòbil».

Sent el més positiu possible, espera «girar la truita» a partir d’avui mateix guanyant un rival incòmode, que ja es va imposar en l’última jornada de la darrera Lliga a l’ara anomenat Spotify Camp Nou (0-2). És la primera de les cinc finals que hi ha abans de l’aturada de la competició per la disputa del Mundial i al vestidor tothom vol guanyar tots els punts que hi ha en joc. Tot no són males notícies perquè Xavi ha començat a reconstruir la seva defensa, feta miques després dels partits de les seleccions. Koundé ja va jugar a Madrid, mentre que Bellerín està recuperat i disponible. De moment, continuen de baixa Christensen i Araujo, dos centrals. S’hi suma el davanter Memphis. Segurament hi haurà rotacions i jugadors com Gavi o Ansu Fati, suplents al Bernabéu, sortiran d’entrada. El Vila-real, de la seva banda, respira després de trencar una ratxa de quatre jornades sense guanyar. Foyth, Gerard Moreno, Coquelin. Capoue, Femenía i Lo Celso seran dubte fins a l’últim moment.