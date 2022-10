L’ACB va anunciar ahir algunes modificacions horaries de les jornades 6 i 7. Una d’aquestes afecte un partit del Bàsquet Girona, el que ha de jugar el proper diumenge 30 d’octubre a Fontajau, en plenes Fires, contra l’UCAM Múrcia. Inicialment el duel estava programat per a les 5 de la tarda, però finalment es disputarà a 1/4 de 8 del vespre. La modificació és una bona notícia per als amants de l’esport perquè evitarà la coincidència amb un altre plat fort d’aquell dia: la visita del Girona FC al Bernabéu per jugar contra el Madrid (16.15).