El Barça va superar ahir al Vila-real (3-0) per tancar la seva ferida, en un duel en què els de Xavi van posar el punt final a les seves dures ensopegades a Lliga de Campions i al Clàssic, gràcies a un doblet de Lewandowski i una diana d’Ansu Fati, que els permet seguir a l’aguait del lideratge a la Lliga.

Lewandowski va recobrar el protagonisme perdut a la competició domèstica per continuar sumant de dos en dos. Una exhibició que va resoldre el duel en deu minuts per retornar el suport d’una afició lliurada al seu equip, després de l’empat davant l’Inter de Milà -que els deixa més a prop de la Lliga Europa que no pas de vuitens de Champions- i la pèrdua del lideratge davant el seu etern rival amb una derrota al Bernabéu.

La festa va començar abans del partit amb la càlida ovació del Camp Nou a Gavi i Lewandowski, el Trofeu Kopa al millor sub-21 i el Trofeu Müller, respectivament, encara que gran part dels aplaudiments se’ls va emportar Alexia, la millor jugadora del món amb la segona Pilota d’Or consecutiva. Els durs contratemps i l’ajustat calendari van obligar a Xavi agitar un onze ple de canvis. Frenkie de Jong va actuar de Sergio Busquets, Ansu Fati de Dembélé i Ferran Torres de Raphinha, tot això amb un Jordi Alba amo del carril esquerre. Així, l’ambició i les primeres ocasions van córrer de les botes de Fati, desitjós de fer un pas al davant per guanyar-se una regularitat a l’onze.

El Barça va dominar i va sotmetre al «Submarí Groc» a la seva àrea, encara que el sòlid bloc dels d’Emery va impossibilitar inicialment el joc interior de Pedri i Gavi, una tònica habitual per als blaugranes, que van tornar a basar les seves opcions des de les bandes a la recerca de Lewandowski, qui va revolucionar el partit a la mitja hora de joc. El polonès va tirar del carro i en cinc minuts va deixar sentenciat el partit amb dos xuts letals. Una fortalesa que no va poder parar ni Pau Torres ni Albiol, abatuts al cor de l’àrea amb un gran gest del ‘9’ per obrir el marcador. El Vila-real no va tenir temps de reacció i mentre Rulli s’estava sobreposant de la primera garrotada va arribar el segon. L’engranatge blaugrana no va baixar el seu incessant ritme i Lewandowski va posar el segon amb un cacau des de fora de l’àrea, al mateix escaire, amb un gran tret al pal llarg que va aixecar a l’afició. No obstant això, Ansu Fati acabaria d’embogir un Camp Nou entregat en tot just deu minuts amb el tercer de la nit.

A la segona part, Xavi va aprofitar per fer canvis amb Bellerín, ja recuperat dels seus problemes al soli. Al costat del lateral, també va entrar Sergio Busquets i Piqué -tots dos assenyalats per les errades d’aquestes setmanes. En el cas del migcampista, el tímid xiulet va acabar en aclamació pels més de 70.000 espectadors, mentre que el central va causar una sonora xiulada alhora que aplaudiments.

El ritme va baixar en l’última mitja hora de joc i el marcador no va tornar a moure’s. Tres punts que es queden a Barcelona i mantenen als de Xavi en la caça del Madrid pel lideratge. El canvi de dinàmica que permet la victòria d’ahir, ha de servir per consolidar de nou el seu fortí aquest diumenge contra l’Athletic. El pròxim partit suposarà el retorn per primera vegada d’Ernesto Valverde a la que va ser la seva casa durant dos anys i mig. El Barça ja té un motiu més per recuperar la confiança.