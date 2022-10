L’Osasuna va sumar ahir tres punts molt valuosos a costa de l’Espanyol gràcies al gol solitari de Budimir a la segona part (1-0). D’aquesta manera, els de Jagoba Arrasate van poder deixar enrere una mala ratxa de quatre jornades seguides sense conèixer la victòria i recuperen sensacions abans de visitar aquest diumenge el Girona a Montilivi (18.30 hores).

El partit va tenir fases amb poc ritme en les quals cap dels dos equips va semblar gaire decidit d’anar a pels tres punts. La cautela es va instal·lar en totes dues esquadres. Aitor Fernández va treure-li a Cabrera el 0-1 just abans del descans. L’Osasuna va sortir amb una marxa més a la represa per il·lusionar l’afició. Budimir va rematar amb el cap un centre d’Abde per estrenar el marcador al minut 55. L’Espanyol ho va intentar, però va marxar sense premi de la seva visita a Pamplona.