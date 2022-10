Es presenta com una cursa «diferent» i «divertida», on els rècords i els resultats queden en un segon pla. Sgrail100 Girona, un triatló alhora solidari, que pretén unir Cadaqués i Girona aquest diumenge 23 d’octubre i anima a fer-ho a esportistes professionals i amateurs. Una cita alhora internacional, que abraça la natació, el gravel i també el trail amb un recorregut que fa patxoca. 1.500 metres nedant, 92,6 a cop de pedal entre Cadaqués i Celrà i després, córrer els 10 que queden fins arribar a Girona.

Els participants, a més a més, donaran un cop de mà a la Frodeno Fun(d), una entitat sense ànim de lucre que té la missió d’influir de manera positiva i a través de l’esport a la mainada desafavorida socialment. El seu impulsor, un Jan Frodeno, afincat a Girona, que no es perdrà la cursa. Emma Snowsill, la seva dona, també hi serà. Com d’altres noms propis ben coneguts: Sabastian Kienle, Carlos Verona, Laura Siddal i Sara Pérez, entre d’altres.