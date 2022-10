Hora de rebel·lar-se per sortir del pou

En la jornada 5 encara no es pot parlar de finals, però el compromís que el Bàsquet Girona té avui a Sevilla s’hi aproxima bastant. El retorn a l’èlit del bàsquet espanyol està sent més difícil de l’esperat per una plantilla, que en paraules del seu entrenador, li està costant aplicar en els partits allò que es treballa durant els entrenaments.

Ningú va dir que seria fàcil, amb un equip molt jove i jugadors que encara s’han d’adaptar a la màxima categoria, però la dosi de veterania que donaven Marc Gasol i Aíto García Reneses al projecte semblava que podria ser suficient. No està sent així, i és l’hora que peces que també es presumien claus com Quino Colom o Pato Garino facin un pas endavant, a l’espera que la gran adquisició dels últims dies, Pierre Oriola, assoleixi un nivell físic òptim per debutar.

El duel d’avui, contra un conjunt com el Betis que no ha començat gaire millor, és una oportunitat d’or per exhibir la duresa mental i l’orgull que ha mancat en els últims compromisos. Aquests components s’hauran de mostrar especialment en la faceta ofensiva, en que els gironis presenten una xifra molt negativa. Són el pitjor atac de l’ACB amb només 69,3 punts per partit. Només en el debut contra el Madrid, amb un extra de motivació, van demostrar la maduresa ofensiva que necessitaran recuperar per competir en la lliga.

Els bètics semblen un conjunt propici per retrobar-se amb les bones sensacions de la primera jornada i escapar del pou de la classificació. Els sevillans han deixat escapar partits contra rivals teòricament directes en la lluita com la permanència, com el Bilbao -que està mostrant credencials per aspirar a cotes més altes- i el Fuenlabrada.

Per altre costat, una derrota seria un cop molt dur per un Bàsquet Girona que està patint el hàndicap de tenir un inici de temporada més complicat que molts dels seus rivals. Però guanyar urgeix i només un resultat positiu pot donar tranquil·litat al club i l’afició.

Serà bàsic per tenir opcions de victòria que el Girona minimitzi l’aportació del base Shannon Evans, que ve d’anotar 27 i 28 punts contra el Manresa i el Fuenlabrada respectivament i va acabar la passada temporada amb 17,4 punts de mitjana. Els altres perills principals del Betis són l’escolta BJ Johnson i el prometedor aler Rodions Kurucs, ex-NBA.