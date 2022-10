Victòria contundent de l'Spar Girona a casa l'Innova-TSN Leganés (70-100). Les catalanes han encarrilat el partit a la primera part gràcies al domini en el rebot i amb una inspiradíssima Binta Drammeh (21 punts). El triomf propulsa a les gironines al capdavant de la classificació després de la derrota inesperada del Perfumerías Avenida a casa l'IDK Euskotren.

De fet, les catalanes han mostrat la seva superioritat amb un primer quart aclaparador (15-27) amb bons minuts de Labuckiene sota el cèrcol. Les locals han retallat distàncies a l'inici del segon quart, baixant de la barrera dels deu punts gràcies a un parell de transicions ràpides per col·locar-se (24-31). Quan semblava que les madrilenyes agafaven carrerilla, miss MVP (Rebekah Gardner), ha aparegut per fer-ne de les seves amb un bellíssim 2+1. L'acció de Garnder ha impulsat un parcial de 0-7 que ha obligat a Nacho García a demanar temps mort.

La sagnia ha continuat per al Leganés, que no ha reaccionat i s'ha trobat l'encert de Binta Drammeh que, sens dubte, en les darreres setmanes ha fet una passa endavant. La superioritat de l'Uni s'ha imposat per marxar al descans amb un coixí de setze punts (36-52) amb bones aportacions de Tolo i Murphy.

Les pèrdues de pilota de les madrilenyes (13) han distanciat encara més les seves opcions d'apropar-se a les jugadores de Bernat Canut, que de la mà de Tolo, Etxarri i Cornelius han marxat fins als vint-i-tres punts de diferència (45-68). Les jugadores de Nacho García han abaixat els braços i les gironines han jugat gran part de la segona meitat a plaer. Laia Flores ha continuat amb la seva bona dinàmica (5 assistències) i la benjamina del grup, Faustine Parra, ha tingut minuts en el darrer quart. Al final, victòria rodona i un sac de punts per guanyar confiança (70 a 100).