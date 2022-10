160 minuts després, el Bàsquet Girona ja sap el que és guanyar a l’ACB. L’equip d’Aíto Garcia Reneses ha completat un partit molt complet davant el Betis i gràcies a una actuació coral liderada per un Fjellerup estel·lar (18) ha derrotat un conjunt andalús molt depenent de la seva estrella, Shannon Evans (31). Garino (13), Taylor (13) i Gasol (11) han secundat a la perfecció el jove argentí.

El Girona ha arrancat amb petites avantatges gràcies a l’agressivitat cap a cistella de Garino, que ha estat l’autor de 4 dels primers 8 punts visitants. En defensa, els d’Aíto no han deixat que Shannon Evans estigués còmode, però no han pogut evitar que anotés un triple des de molt lluny. A més, els andalusos movien bé la pilota i trobaven els seus tiradors lliures de marca, però per sort pel Girona no estaven encertats. Finalment, Bertans ha trobat la punteria i una pèrdua visitant permetia al Betis posar-se per davant (9-8). El Girona s'ha quedat encallat en els 8 punts i els locals ho han aprofitat per eixamplar l’avantatge (12-8). Però un parcial de 3 a 12, liderat per Miletic primer, i per la connexió entre Fjellerup i Gasol en atac, unit a les imprecisions andaluses, permetia als gironins marxa al final del primer quart amb 5 punts d’avantatge (15-20).

Amb l’inici del segon quart la dinàmica no ha canviat. Evans estava molt sol pel bàndol local i Fjellerup i Gasol allargaven el seu moment estel·lar per posar la màxima diferència (23-31). El Betis necessitava punts i Casimiro ha recorregut a la seva millor arma, Shannon Evans. Amb la tornada a pista de l’americà, els bètics s'han recuperat i un triple seu i dues cistelles en transició, amb esmaixada espectacular de Gerun, pràcticament dilapidaven tot l’avantatge dels d’Aíto. Però en aquest moment ha aparegut el tan necessari encert exterior de jugadors com Taylor i Garino. El mateix argentí anotava també una cistella de 2 de mèrit i el Girona s'ha tornat a escapar (32-41). Abans del descans, Cvetkovic responia amb un triple però la diferència gairebé es mantenia intacte al descans gràcies a dos punts finals de Miletic (35-43).

A la represa, dos triples molt llunyans d’Evans acostaven el Betis (41-45), però els d’Aíto han resistit al moment estel·lar de l’americà i Franch i Prkacinc tornaven a donar tranquil·litat al Girona (41-50). Semblava que l’equip de Marc Gasol podria trencar definitivament el partit, però alguns atacs mal executats i dos triples de Cvetkovic mantenien la diferència per sota dels 10 punts. Fjellerup, un dels millors ahir del Girona, anotava set punts gairebé consecutius per refredar qualsevol intent de remuntada andalús (49-57). Els dos equips s'han intercanviat cistelles en els últims compassos de quart i el Bàsquet Girona conservava una valuós botí abans del període definitiu (55-63).

Els darrers 10 minuts han començat amb molt desencert dels dos equips. En quatre minuts, només Evans i Garino han anotat per una banda i una altra (57-65). El Girona semblava còmode amb aquesta diferència, però encara no era suficient per cantar victòria. Gasol i Fjellerup, amb 8 punts gairebé seguits, ho posaven molt costa avall (62-75) a tres minuts pel final. El Betis no s'ha rendit i Evans reduïa la diferència fins als 9 punts (66-75). Taylor perdia la pilota però en la jugada següent l’estrella bètica feia el mateix i ja era impossible que al Girona se li escapés la primera victòria de la temporada en el retorn a l’èlit. Ha costat, però els d’Aíto ja s’han tret la pressió de damunt amb un triomf vital que els permet escapar de la cua de l’ACB.