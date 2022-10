El juvenil A del Girona continua sense trobar la tecla en aquest inici de curs a Divisió d’Honor. L’equip de Sergi Mora va perdre davant del San Francisco de Mallorca per un gol a zero i seguirà una jornada més a la part baixa de la classificació. El duel es va decidir a la segona meitat amb una diana d’Expósito al minut 69. El jugador visitant va aprofitar una jugada embolicada dins l’àrea per fer de cap el gol del triomf balear. Tot i intentar-ho, els gironins van ser incapaços d’igualar el marcador. La falta d’encert de cara porteria està minvant les opcions de victòria del juvenil i, ahir, no va ser una excepció. De moment, el juvenil només ha pogut marcar quatre gols. La derrota deixa els blanc-i-vermells amb cinc punts després de set jornades amb un balanç de només una victòria, dos empats i quatre derrotes.