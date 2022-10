Ernesto Valverde torna avui a trepitjar l’Spotify Camp Nou, però des de l’altre costat. Durant els pràcticament tres anys que va dirigir els blaugranes, Valverde va aconseguir dues Lligues, una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya, però Europa va ser la seva pedra a la sabata, patint dos durs desastres (Roma i Liverpool). Ara és una incògnita com rebrà l'afició del Camp Nou al 'Txingurri' assegut a la banqueta rival , ja que no va quedar molt satisfeta amb el joc desplegat per l’ara entrenador de l’Athletic Club durant el seu període al capdavant del Barça.

Abans de dirigir el conjunt blaugrana, el 'Txingurri' es va enfrontar com a entrenador 27 vegades al Barça i els seus nombres no són precisament bons: va perdre 15 enfrontaments, en va empatar 8 i tan sols va ser capaç de guanyar en 4 ocasions -tres d’elles com a tècnic de l'Athletic Club i l'altra, de l'Espanyol-. Així i tot, el seu últim triomf davant del conjunt blaugrana va ser històric, imposant-se per 4-0 a San Mamés en l'anada de la Supercopa d'Espanya 2015-2016, que acabaria conquistant el club basc.

El Barça, per la seva part, rep el retorn de Valverde amb la moral alta gràcies al notable primer temps que va completar davant del Vila-real, que va permetre que els tres punts ja estiguessin sentenciats en el descans amb el 3-0. A més, va recuperar -amb bon rendiment- jugadors que havien tingut poca importància en aquest inici de curs, com Ansu Fati, Ferran Torres i Frenkie de Jong, qui va donar una exhibició com a pivot. La infermeria també es va buidant a poc a poc, amb Bellerín com a darrera incorporació, jugant ja alguns minuts dijous. Caldrà veure si Xavi, que va anunciar que hi haurà rotacions, torna a apostar per ells davant l’Athletic Club, o si opta pels teòrics titulars: Dembélé, Raphinha i Busquets.

Pel que fa a l’equip bilbaí buscarà puntuar en un camp que li és hostil com a pocs, ja que porta sense guanyar-hi més de dues dècades, des de 2001, i reprendre la destacada trajectòria que portava aquesta temporada abans de frenar-se en les últimes tres jornades, sumant dos punts de nou possibles.