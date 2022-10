No valen més errors. L’Olot s’enfronta a casa amb el Terrassa (17:00h) en un duel directe a la part baixa de 2a RFEF. Un triomf permetria al conjunt de Manix Mandiola (16è, 5 punts) superar als vallesans (14è, 6 punts) a la classificació.

Després que al camp del Manresa no hi hagués continuïtat al primer triomf del curs, els garrotxins esperen fer-se forts al Municipal per enllaçar dues victòries com a local. A l’Olot li urgeix començar a sumar de tres en tres per no quedar-se enclotat al fons de la classificació. Ho té present Manix Mandiola, que sap que guanyar donaria aire a l’equip: «Estem obligats a treure punts com més abans millor, els següents partits els afrontes amb més tranquil·litat, un altre ritme de vida». L’entrenador basc espera que davant la seva afició l’equip mostri la seva millor versió: «Estem animats, ja sé que els resultats no ens acompanyen, però estem molt a prop dels rivals. A casa ja hem vist que som capaços de guanyar amb la nostra gent».

El conjunt volcànic tindrà dues baixes sensibles per al duel contra l’equip egarenc: Uri Ayala, sancionat, i Sebas Coris, lesionat. El defensa de Vilablareix estava sent un fix en els onzes de Mandiola en aquest principi de curs. Tampoc estan recuperats encara Mas, Blázquez i Castells.

El Terrassa arriba al Municipal amb tota la plantilla disponible i en un bon moment de forma. Els homes de Jordi López han sumat quatre dels últims sis punts possibles. El triomf contra l’Atlètic Saguntí i l’empat contra el Lleida han donat ales a una plantilla molt exigida per la càrrega de partits entre lliga i Copa Federació. Entre els jugadors hi ha dos vells coneguts del futbol gironí, Marcos Pérez, exporter del Llagostera, i Albert Vivancos, que tornarà a Olot per primer cop des de la seva marxa del club el 2021.